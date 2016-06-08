Вашингтон, 8 июня, 2016, 04:21 — ИА Регнум. В США Федеральное бюро расследований (ФБР) при борьбе с террористами слишком часто стало прибегать к «подсадным уткам», которые провоцируют граждан на преступления, пишет газета New York Times.

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По данным издания, за последние два года такой способ работы стал применяться сверх меры: ранее агентов под прикрытием использовали в случаях крайней необходимости. Теперь же «подсадные утки» провоцируют граждан США на экстремистские действия, они использовались «в двух из трех случаев» в 90 делах, переданных в суд.

Дела поступили в суды штатов от Калифорнии до Флориды. Глава одного из подразделений ФБР Майкл Стейнбах заявил, что ведомство не будет «ждать, пока человек мобилизуется», а будет провоцировать тех, кто планирует заговор.

По мнению экспертов, это не совсем провокация: ФБР просто фабрикует террористические дела, а фигуранты этих дел не несут реальной угрозы безопасности страны. Так считает экс-сотрудник ФБР Майкл Джерман.