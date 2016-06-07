Москва, 8 июня, 2016, 00:34 — ИА Регнум. Компания Google проанализировала поисковые запросы, связанные с Россией. Самым популярным запросом стали «русская голубая кошка», «русская матрешка» и «русские женщины» или «невесты», заявил на конференции Google Think Performance аналитик отдела по работе с ключевыми клиентами Google Арам Асатрян.

howlucky.ru Русская голубая кошка

По его словам, «русская голубая кошка» — самый популярный запрос, связанный с Россией. Другие распространенные запросы со словом «русский» также не связаны с политикой: жители Франции, например, часто ищут «русских хомяков», а жители Японии — «русских черепашек».

Русские женщины интересуют жителей Франции, Испании и Японии, тогда как жители Великобритании формулируют точнее — им нужны «русские невесты. Также жителей Соединенного Королевства интересует «русский чай».

Жители Саудовской Аравии в связи с Россией чаще всего ищут «русскую черную икру», а жители Японии — «русский майонез» и «русская рулетка». Жители Испании интересуются «русской шапкой-ушанкой».

Жители России, упоминая Францию и Великобританию в поисковых запросах, ищут «французский поцелуй» и «английский бульдог».