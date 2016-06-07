Берлин, 7 июня, 2016, 23:08 — ИА Регнум. Власти Германии и Швейцарии в ходе обыска изъяли у частного детектива Йозефа Р. материалы его собственного расследования причин катастрофы Boeing MH17 «Малайзийских авиалиний» в Донбассе летом 2014 года. Об этом сегодня, 7 июня, сообщает AFP.

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Сообщается, что обыск прошел в доме детектива в германском городе Бад-Швартау. Были изъяты документы, которые могут помочь найти виновных в крушении пассажирского самолета. Также была вскрыта арендованная Йозефом банковская ячейка в Цюрихе.

Содержимое ячейки пока неизвестно, так как швейцарский судья должен решить, может ли её содержимое быть передано прокуратуре Нидерландов, которая возглавляет расследования причин крушения MH17.

Выяснилось, что за сбор материалов о катастрофе частный детектив получил $26 млн. Заказчик до сих пор не выяснен. Местоположение самого Йозефа также не установлено.

Напомним, Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в 19:00 по московскому времени в районе города Снежный ДНР. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.

Расследование причин крушения самолета до сих пор топчется на месте.