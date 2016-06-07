Севастополь, 7 июня, 2016, 20:36 — ИА Регнум. Экс-спикер законодательного собрания Севастополя Алексей Чалый обвинил губернатора Сергея Меняйло в «полном неуважении к закону», вследствие чего «коррупция в регионе будет всегда». Об этом он заявил 7 июня в ходе обсуждения несостоявшегося доклада губернатора о мерах антикоррупционной политики за 2015 год, передает корреспондент ИА REGNUM.

kremlin.ru Сергей Меняйло, Алексей Чалый

Вопрос отчета губернатора значился в повестке дня заседания, однако, как сообщил представитель губернатора Вадим Колесниченко, Меняйло был неожиданно вызван в Симферополь, предоставив депутатам отчет.

Алексей Чалый в отсутствии оппонента привычно обвинил губернатора, депутаты приводили статистику правоохранителей.

По мнению Чалого, за годы правления Сергея Меняйло в городе отмечается рост коррупции: «Первые коррупционные дела в Севастополе появились в 2014 году, в 2015 году дело пошло на подъем — количество коррупционных дел среди высших членов правительства увеличилось в несколько раз. На сегодняшний день мы имеем три уголовных дела».

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Чалый привел в пример действия группы должностных лиц правительства из числа «друзей» губернатора, приглашенных им из Новороссийска. По заявлению Чалого, чиновники организовали компанию, которая за деньги выдавала разрешения на стройки, запрещенные губернатором. «Это подтвердила ФСБ в 2014 году», — сказал Алексей Чалый. Мораторий на капитальное строительство на территории Севастополя ввел Сергей Меняйло.

«Такая ситуация в городе будет иметь место всегда, пока во главе города стоит нынешний губернатор… Когда высшее должностное лицо транслирует в массы неуважение к закону, коррупция в регионе будет всегда», — сделал вывод Чалый, подчеркнув, что это его личная точка зрения.

В то же время, согласно отчету губернатора, опубликованному на официальном сайте правительства, антикоррупционная политика строится на предупреждении и борьбе с коррупцией в органах госвласти. В отчете приводятся мероприятия, проведенные в 2015 году.

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