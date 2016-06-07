Москва, 7 июня, 2016, 19:26 — ИА Регнум. «Мы считаем, что город пошел в данном случае на попятную и на поводу у застройщика, который буквально продавил этот снос», — заявил корреспонденту ИА REGNUM координатор общественного движения «Архнадзор» Константин Чаморовский, комментируя начавшийся в Москве снос конструктивистского квартала «Погодинская» для строительства элитного жилья.

archnadzor.ru Дом в квартале «Погодинская»

Чаморовский подчеркнул, что в «Архнодзоре» не согласны с решением департамента культурного наследия столицы не признавать здания по адресу ул. Погодинская, д. 2/3, стр. 1, стр. 2, стр. 3, стр. 4 объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия или объектами, обладающими признаками объектов культурного наследия. По его словам, комплекс жилых домов 1920—1930-х годов имеет историко-архитектурную ценность.

«Прежде всего, ситуация с кварталом «Погодинская» — это симптом нездоровой градостроительной ситуации в Москве. К сожалению, подобные сносы ценных объектов могут продолжиться. Причем, снос будет проводиться во многих случаях по решению собственника, без предварительного широкого обсуждения с участием экспертов и общественности. На месте снесенного будут строить новострой», — считает представитель «Архнадзора».

Напомним, 6 июня 2016 года в пресс-службе Мосгорнаследия заявили, что жилые дома квартала «Погодинская» не являются объектами культурного наследия, а представляют собой «рядовые объекты 1920−1930-х годов, выстроенные для оперативного решения вопроса проживания рабочих завода «Каучук», располагавшегося в то время в Хамовниках». В этот же день начался снос зданий комплекса «Погодинская». По сообщению пресс-службы «Архнадзора», на месте снесенных зданий планируется построить элитный жилой комплекс.

Отметим, что в ноябре 2012 года комиссия по градостроительной деятельности мэрии Москвы приняла единогласное решение о сохранении квартала «Погодинская». Однако вопрос сноса вновь встал в феврале 2015 года.