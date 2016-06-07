Рига, 7 июня, 2016, 17:56 — ИА Регнум. Сегодня, 7 июня, Рижская дума приняла решение назвать аллею и тропу в Риге в честь писателя Валентина Пикуля, сообщает LETA.

bankgorodov.ru Валентин Пикуль

Имя Валентина Пикуля в дальнейшем будет носить участок улицы Бирзес от ул. Дзинтара до ул. Лепью, а тропой имени писателя будет названа благоустроенная пешеходная дорожка, начинающаяся на участке между улицами Парадес и Лепью и ведущая к морю.

Вопрос о присвоении имени Пикуля одной из улиц на приморской территории Риги рассматривался в 2015 году и был отложен, поскольку у самоуправления было недостаточно информации для принятия окончательного решения.

Изменение названия участка улицы Рижская дума обосновала инициативой жителей районов Болдераи и Даугавгривы, предложивших назвать в честь писателя одну из улиц на приморской территории Риги.

В последующие три месяца будет произведена замена табличек.

Напомним, Валентин Пикуль (1928−1990), многие годы вплоть до самой смерти проживший в Риге, до сих пор считается одним из самых читаемых и издаваемых беллетристов. В последние годы жизни Пикуль часто бывал у моря, неподалеку снимал дачу. Морская тематика была актуальной для его творчества — в юности Пикуль служил юнгой на Балтийском военно-морском флоте.