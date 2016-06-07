Ростов-на-Дону, 7 июня, 2016, 16:58 — ИА Регнум. В хуторе Свободный Ростовской области, который граничит с Украиной, пограничники Дона пресекли контрабанду сигарет: 12,5 тыс. пачек с территории сопредельного государства двое мужчин хотели пронести тайком, минуя пункт пропуска. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по региону 7 июня.

Фото пресс-службы ПУ ФСБ России по Ростовской области Контрабанда сигарет

Инцидент на российско-украинской границе произошёл в ночь на 6 июня. Машину, которая ехала в обход МАПП, остановили для досмотра. В багажнике и салоне были обнаружены коробки с блоками сигарет внутри. Товар был изъят вместе с автомобилем.

Как выяснилось, в машине находились гражданин Украины, который теперь заплатит административный штраф за нарушение правил пересечения госграницы РФ, а также гражданин России, который также заплатит штраф за ведение на госгранице РФ промысловой или иной деятельности без уведомления пограничных органов.

Также назначена доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Контрабанда табачных изделий» (она предусматривает наказание в виде от трех до семи лет тюрьмы с выплатой штрафа).

Напомним, что в конце мая пограничники не пропустили в Ростовскую область 2,5 тыс. утят с Украины. Птенцы помещены на карантин, ветеринары исследуют на наличие болезней. В ведомстве пояснили, что жизни утят ничего не угрожает. Перевезти птенцов на территорию России хотели два гражданина сопредельного государства, минуя пункт пропуска «Чертково».