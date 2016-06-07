Новосибирск, 7 июня, 2016, 18:17 — ИА Регнум. Ряд общественных деятелей Новосибирска решили обратиться к президенту страны Владимиру Путину с просьбой направить деньги, которые предполагается выделить области в виде федерального гранта на строительство четвертого моста, на другие нужды региона. Эти средства, по их мнению, лучше пустить на строительство нескольких новых станций метро или провести трамвайные линии в ряд отдаленных микрорайонов с закупкой новых трамваев для этих линий.

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«В Новосибирске подготовлен проект концессионного соглашения по строительству четвертого (Центрального) моста через реку Обь. Этот проект предполагает федеральный грант в размере 25,3 млрд рублей, траты областного бюджета в размере 4,5 млрд рублей и вложения инвестора в размере 20 млрд рублей. При этом в следующие 25 лет концессионер в виде гарантированного (новосибирским областным бюджетом) дохода получит 91 млрд рублей. У нас есть существенные сомнения в том, что четвертый мост в том виде, в котором он сейчас планируется, окажется востребованным», — отмечают общественники в петиции, которая размещена на сайте «Гражданского патруля».

Для доказательства они приводят цифры, согласно которым предполагаемая концессионным соглашением максимальная плата за проезд в первый год эксплуатации моста составляет 153 рубля для легкового транспорта и 471 рублей — для автобусов и грузовиков (для фур — 706 рублей). По мнению авторов обращения, это неприемлемый уровень цен для проезда по мосту для большинства новосибирцев, учитывая то, что платный мост будет расположен между двумя бесплатными — Димитровским и Октябрьским (Коммунальным).

«Прогноз трафика по платному мосту, который дает министерство транспорта Новосибирской области, нам кажется чрезмерно оптимистичным. Ожидается, что в случае закрытия Октябрьского моста на ремонт трафик по платному Центральному мосту составит 86 тысяч автомобилей в сутки. Это больше, чем сегодня едет по бесплатному Октябрьскому. На наш взгляд очевидно, что платным мостом воспользуется существенно меньшее число автомобилистов. При двух работающих бесплатных мостах трафик по платному мосту будет, на наш взгляд, близок к нулю, что сегодня происходит на подмосковной трассе М-11», — считают общественники, беспокоясь о том, что в таком случае бюджет Новосибирской области будет вынужден выплачивать концессионеру ежегодно гарантированный доход в размере нескольких миллиардов рублей, что «обескровит дорожный фонд Новосибирской области на десятилетия вперед».

В то же время в петиции на имя президента отмечается, что третий по величине мегаполис в стране имеет «недостаточную дорожную сеть, безобразный общественный транспорт, скудный бюджет для решения этих проблем и крайне нуждается в помощи федерального центра для решения своих транспортных проблем».

«Федеральные инвестиции годами обходят наш город стороной. Но есть множество эффективных и полезных для нашего города вложений, которые действительно могут помочь решению транспортных проблем, и не загонять при этом наш город и нашу область в многомиллиардные долги», — отмечается в документе.

Не забыли авторы напомнить президенту и о том, что два года назад, в 2014 году, он приезжал в Новосибирск на открытие третьего (Бугринского) моста через Обь, который сегодня загружен только на треть — «потому что не построены дороги, которые должны загрузить этот мост трафиком. Стоимость этих дорог (Юго-Западный транзит) сопоставима со стоимостью четвертого моста. Нам непонятно, почему вместо того, чтобы подвести дороги к незагруженному мосту, нужно строить еще один, который наверняка будет стоять пустой из-за дороговизны проезда. Это тем более странно, что еще в 2014 году проект Юго-Западного транзита был одобрен Министерством транспорта РФ, а на совместном совещании руководителя Федерального дорожного агентства и губернатора Новосибирской области определен план действий по его реализации. Но до реализации дело не дошло, не был составлен финансово-экономический план и не начались проектные работы, как-то было предусмотрено на совещании», — отмечают они.

В числе подписавших петицию числятся руководитель аналитического отдела интернет-издания Тайга. инфо Алексей Мазур, предприниматель и член ректората Новосибирского открытого университета Дмитрий Холявченко, член Оргкомитета Фонда государственного имущества Антон Картавин, координатор общественного движения «Искалеченный Новосибирск» Олеся Вальгер, координатор «Искалеченного Новосибирска» Михаил Рязанцев, общественный деятель Сергей Бойко, председатель правления фонда «Гражданский патруль» Ростислав Антонов и координатор «Авто-Мото Ассоциации» Владимир Кириллов.

Как заявил ИА REGNUM Ростислав Антонов, под петицией они планируют собрать «максимум подписей». После чего, обращение передадут непосредственно в приемную президента.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в марте новосибирские областные власти заявили, что сметная стоимость строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске выросла на 7 млрд рублей. По данным министерства транспорта Новосибирской области, теперь строительство оценивается в 32 млрд рублей, а не в 25 млрд рублей.