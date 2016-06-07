Саратов, 7 июня, 2016, 15:02 — ИА Регнум. Глава Саратова Олег Грищенко — один из лидеров праймериз «Единой России» на выборах в Госдуму раскритиковал новую городскую власть в лице сити-менеджера Валерия Сараева, поставив ей на вид, что до сих пор не обнародован окончательный список улиц с утвержденным перечнем работ, которые будут там проводиться, и суммой затрат. При этом, губернатор Валерий Радаев поставил задачу областному Минтрансу — «в ближайшую неделю должна заработать информационная электронная площадка по ремонту дорог, которая обеспечит обратную связь с жителями Саратова», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

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Наблюдатели обращают внимание на то, что 2013-й — был последним «жирным» годом по финансированию дорог в Саратове. Тогда непосредственно под личным патронажем главы Саратова Олега Грищенко было освоено 675 млн рублей. По признанию самого градоначальника, сумма немалая. Например, цена только одного госконтракта на участке протяженностью 1,9 км на улице Московской, где размечены четыре полосы, составила 83 млн рублей.

В 2014 и 2015 году, объявленном губернатором Годом дорог, Саратова сидел на голодном пайке — 100 млн рублей на все транспортные артерии.

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В 2016-м Саратову выделена небывалая сумма — более 600 млн рублей, первый транш в размере 50 млн рублей, как отметил глава области Валерий Радаев, в город поступил.

Пресс-служба губернатора осветила рейд Валерия Радаева по ознакомлению с началом ремонтных работ на автодорогах в сопровождении сити-менеджера Валерия Сараева. Указывается, что первым делом власти решили отремонтировать улицы, якобы вызывающие наибольшее количество нареканий у горожан, а именно — Плодородную и Огородную. Глава администрации Саратова Валерий Сараев заверил губернатора, что Плодородную сделают за 3−4 дня, а работы на Огородной начнутся в ближайшие дни. В дальнейших планах городской власти — отремонтировать центр — улицу Чапаева от Ильинской площади до улицы Московской, затем улицы Соколовая, М. Горького, Б. Казачья, а также ряд других ключевых автомагистралей.

На фоне этих заявлений появилось и другое — от исполняющего полномочия секретаря реготделения «Единой России» Олега Грищенко, который призвал исполнительную власть Саратова обеспечить прозрачность и эффективность расходования 600 млн рублей.

«В непростых экономических условиях президент РФ Владимир Путин уделил особое внимание дорожному вопросу, как одному из наиболее важных для россиян. Средства, поступающие в дорожные фонды, теперь «окрашены» и будут направляться только на ремонт дорог», — напомнил он товарищам по партии, настаивая на прозрачности их планов еще до объявления конкурсных процедур. «Но до сих пор, к сожалению, ясности в этом вопросе у жителей нет, — констатирует он. — Не обнародован окончательный список улиц с утвержденным перечнем работ, которые будут там проводиться, и суммой затрат. Хотя, подчеркну, уже в разгаре июнь, и дорожный ремонт должен вестись в городе полным ходом, не дожидаясь осенних дождей и снега».

Олег Грищенко подчеркнул, что в этих условиях, депутатскому корпусу и представителям общественности будет крайне сложно контролировать, эффективно ли расходуются средства, с таким трудом выделенные из вышестоящих бюджетов, нет ли каких-то нецелевых расходов, в полном ли объеме ведутся запланированные работы.

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