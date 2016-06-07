Москва, 7 июня, 2016, 14:53 — ИА Регнум. Из тех жителей России, кто определился с планами на лето, 46% респондентов сказали, что они не поедут отдыхать или останутся дома. Дача — самый популярный летний досуг, на которой собирается отдыхать каждый пятый опрошенный. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Цитата из к/ф «Москва слезам не верит». реж. Владимир Меньшов. СССР. 1979 Отпуск на даче

Не более 5% населения планируют отдых за границей (среди москвичей там собирается отдыхать пятая часть опрошенных). Практически у двух третей опрошенных дети и внуки проведут летние каникулы либо дома (43%), либо на даче (20%).

Примечательно, что только 6% граждан планируют в 2016 году съездить на отдых в Крым.

Опрос проведен 27−30 мая 2016 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны методом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,4% для показателей порядка 50%.