Анкара, 7 июня, 2016, 14:28 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что решение бундестага о признании геноцида армян в Османской Турции будет иметь для Берлина последствия: в отношении парламента Германии будут приняты меры. Об этом глава МИД Турции сообщил в эфире турецкого телеканала TRT.

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«Мы примем меры против резолюции немецкого парламента, мы не можем молчать», — сказал Чавушоглу. Глава МИД Турции заявил, что Анкара ожидает услышать от правительства Германии его официальную позицию по вопросу геноцида армян, которая как он надеется, «будет отличаться от занятой бундестагом позиции».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, парламент Германии принял 2 июня резолюцию, признающую, что в 1915 году в Османской Турции произошёл геноцид армян. Против резолюции выступил всего один депутат, а ещё один воздержался. В ответ на это 6 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Германию и Францию в геноциде африканских народов.

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