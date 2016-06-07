Санкт-Петербург, 7 июня, 2016, 14:21 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский следственный отдел на транспорте ведет доследственную проверку по факту инцидента на борту самолета Санкт-Петербург-Ницца, который экстренно вернулся в аэропорт «Пулково» днем 6 июня из-за треснувшего стекла кабины пилотов во время взлета. Об этом сегодня, 7 июня, сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Трещины на стекле

На борту самолета Airbus 319 авиакомпании «Россия» в момент происшествия находилось 6 членов экипажа и 111 пассажиров. Никто не пострадал. Самолет вернулся в аэропорт примерно через полчаса после взлета. Авиакомпания оперативно предоставила пассажирам другой борт, который благополучно добрался до места назначения.

«По предварительным данным, причиной образования трещины на лобовом стекле стал температурный перепад. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отмечается в сообщении СЗ СУ на транспорте.