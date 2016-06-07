Чебоксары, 7 июня, 2016, 13:35 — ИА Регнум. В администрации города Новочебоксарска — переполох. Как стало известно ИА REGNUM, сегодня, 7 июня, в мэрии города сотрудники республиканского УФСБ провели обыски и выемки документов. По предварительной информации, действия силовиков связаны с уголовным делом, возбужденным в отношении бывшего сити-менеджера Новочебоксарска Олега Бирюкова.

Фото Ирины Павловой Новочебоксарск

Бывшего сити-менеджера подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 286 УК РФ), сообщили источник в правоохранительных органах. Как полагают правоохранители, будучи главой администрации, он «не предпринял должных мер по взысканию ущерба, нанесенного преступными действиями ранее осужденной экс-начальницы управления земельных и имущественных отношений администрации».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2016 года Новочебоксарский городской суд признал экс-руководителя управления в мэрии виновной по ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и приговорил к 2 годам лишения свободы условно. Как установил суд, злоумышленница произвела неравноценный обмен земельных участков, изымаемых для муниципальных нужд, на другой, в результате чего бюджету Новочебоксарску был причинен ущерб на сумму около 3 млн рублей. В рамках акта об амнистии в связи с 70-летием Победы она освобождена от наказания со снятием судимости.

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Напомним, 18 апреля 2016 года глава администрации Новочебоксарска Олег Бирюков, проработав 1,5 года, досрочно и внезапно сложил полномочия. В отставку чиновник попросился за полгода до окончания двухлетнего контракта, срок которого истекает в октябре 2016 года. Тогда местные СМИ сообщили, что бывший сити-менеджер намерен участвовать в новом конкурсе и вернуться на прежнюю должность.

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Нынешняя ситуация напоминает 2008 год, когда попытался вернуться в кресло градоначальника и отозвать заявление об увольнении всенародно избранный мэр Новочебоксарска Валерий Андреев. Он подал в отставку после провала референдума об объединении города с Чебоксарами, потом его отозвал и писал снова. Затем появилось уголовное дело на мэра, что свело на нет его чиновничью карьеру.

Напомним, за последние восемь лет в Новочебоксарске сменилось уже шесть руководителей. 6 июня 2016 года новым сити-менеджером стал тал 56-летний руководитель межрайонного отделения энергосбытовой компании Игорь Калиниченко. Ранее немногим более года он работал первым заместителем сити-менеджера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте этого года под домашний арест был помещён глава администрации Чебоксарского района Георгий Егоров. Его подозревают в превышении должностных полномочий, дело касается строительства школы в деревне Яныши стоимостью порядка 287,7 млн рублей. Широчайшей известностью данное строительство обязано тому, что построена школа на малой родине главы Чувашии Михаила Игнатьева. Школьный дворец затмил по своему размаху действующую в Янышах стандартную школу, в которой даже при всей ее скромности — недокомплект учеников.