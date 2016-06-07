Москва, 7 июня, 2016, 12:22 — ИА Регнум. Глава российской энергетической корпорации «Газпром» Алексей Миллер заявил, что холдинг получил письмо от украинской компании «Нафтогаз» с просьбой о возобновлении поставок российского голубого топлива, передаёт радиостанция BFM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Голубое топливо

Миллер пояснил, какой период интересует украинского потребителя — это второе полугодие текущего года и первый квартал 2017 года. Таким образом, «Нафтогаз» проявил заинтересованность в покупке российского сырья на всю предстоящую зиму.

Глава «Газпрома» подчеркнул, что изменения в решении «Нафтогаза» вполне объяснимы. «Суточный объем реверса из Европы сократился в июне в 6,4 раза по сравнению с маем, и в 16,8 раза по сравнению с апрелем», — сообщил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 6 июня, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что украинская компания готова возобновить закупки газа из России в III квартале 2016 года, если «Газпром» предложит более выгодную цену, чем поставщики Европейского союза (ЕС).