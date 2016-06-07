Москва, 7 июня, 2016, 11:42 — ИА Регнум. Московские родители подали 101,1 тысячи заявлений о приеме детей в первый класс. Как сообщается на официальном портале мэрии, 83,5 тысячи детей уже зачислены в школы города. Зачисление в первый класс продлится до 5 сентября 2016 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Семейный детский сад. Скоро в школу

По словам замруководителя департамента образования столицы Марины Смирницкой, записать ребенка в первый класс можно двумя способами. «Если родители решили отдать его в ту школу, дошкольную группу которой он посещает, достаточно написать заявление на имя директора. Второй вариант — электронная заявка на портале госуслуг, которая позволяет выбрать три школы», — пояснила она.

При этом, Смирницкая подчеркнула, что в школу другого микрорайона ребенка примут если только будут свободные места. Также она сообщила, что все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс независимо от уровня подготовки. «Проведение конкурсных испытаний при приеме в первый класс недопустимо. Проведение беседы учителя с ребенком возможно только после зачисления в образовательную организацию», — уточнила замглавы департамента.

Напомним, первая волна записи в московские школы стартовала 15 декабря 2015 года. Тогда 54,4 тысячи детей (65%) были зачислены в первые классы переводом из дошкольных групп.