Москва, 7 июня, 2016, 11:19 — ИА Регнум. Госдума обсудит законопроект о запрете беби-боксов осенью. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня, об этом сообщила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Епифанова («Справедливая Россия»). «Сейчас мы собираем независимые мнения, но принимать решение по этому законопроекту будет уже Государственная дума VII созыва», — заявила Епифанова.

Matthew Yglesias Беби-бокс

«Законопроект неоднозначный. У него есть много сторонников и много противников», — отметила парламентарий.

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Законопроект, внесенный в Госдуму сенатором Еленой Мизулиной, предполагает не только запрет беби-боксов, но и штрафы за нарушение норм.

Инициатива предусматривает штрафы за «создание юридическим лицом условий для анонимного оставления детей после их рождения, выразившееся в том числе в организации специализированных мест для анонимного оставления ребенка после его рождения, содержании таких мест, или в предоставлении помещений для указанных целей» — на юридических лиц в размере от 1 млн до 5 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.