Эр-Рияд, 7 июня, 2016, 12:07 — ИА Регнум. Крупнейший в мире экспортер нефти Саудовская Аравия приняла решение о снижении зависимости страны от нефти. Правительство королевства одобрило соответствующий план экономических реформ — Национальной программой трансформации, по которому к 2020 году производство «черного золота» заморозят на одном уровне. Об этом сегодня, 7 июня, сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Добыча нефти

Таким образом, теперь на протяжении ближайших четырех лет Саудовская Аравия будет ежедневно добывать не более 12,5 млн баррелей. Как пишет агентство, кабинет министров утвердил Национальную программу трансформации в минувший понедельник, 6 июня. План предусматривает ряд изменений в различных областях энергетики страны.

Например, известно, что, согласно плану, к 2020 году Эр-Рияд сократит на 200 млрд риалов субсидировании воды и электроэнергии. Уменьшение субсидий и правительственных расходов могут если не восполнить, то снизить дефицит королевства до 13,5% ВВП.

В то же время нефтеперерабатывающие мощности королевства станут выше до 3,3 млн баррелей в день, что на 0,2 млн баррелей в день меньше, чем сегодня. Согласно плану, к концу 2018 года во время первичного публичного размещения акции крупнейшей нефтяной компании мира по показателю добычи нефти и размеру нефтяных запасов Saudi Aramco будут проданы. Что касается возобновляемых источников энергии, то за четыре года их доля в общей энергетике страны должна увеличиться на 4%.

Напомним, что еще в начале текущего года заместитель наследного принца Мохаммед бин Салман заявил, что страна примет план глобальных экономических реформ, целью которых станет снижение зависимости Саудовской Аравии от нефти. Такое решение правительство приняло на фоне переизбытка нефти во всем мире.

В апреле 2016 года сообщалось о том, что саудовское правительство одобрило план структурных реформ «Саудовская концепция развития до 2030 г.» по уменьшению зависимости от нефти. С 1932 года в Саудовской Аравии не проводилось более масштабных реформ, то есть с момента, когда было образовано само королевство. Как заявил принц Салма, к 2020 году Саудовская Аравия сможет жить без нефти вообще. Так, в 2015 году власти быстро решили наиболее острые проблемы, в этом году разрешают больше организованных быстрых мер. А на 2017 год намечена реализация концепции развития.

Почему Эр-Рияд решил проводить экономические реформы? Принц Салма рассказал в апреле интервью Bloomberg, что еще год назад необходимость срочных кардинальных изменений экономики страны стала очевидна властям, хотя уже на протяжении многих десятилетий говорилось о такой необходимости. Дело в том, что если бы королевство продолжало расходовать столько же средств, как в апреле 2015 года, то разорилось бы уже к началу 2017 года. Потому как в 2015 году бюджетный дефицит достиг $98 млрд, или 15% ВВП, валютные резервы сократились на 16% ($116 млрд), объяснил Салма. Правительство также было вынуждено привлечь иностранные кредиты в размере $10 млрд, что страна не делала на протяжении последних 25 лет. На основании всего этого, одобрив новые реформы, Саудовская Аравия надеется по итогам 2016 года сократить бюджетный дефицит до $87 млрд.

Примечательно также, что на переговорах по заморозке в Дохе именно Саудовская Аравия сыграла одну из самых важных ролей. Королевство заранее высказывало свою готовность подписать соглашение о сохранении добычи нефти на определенном уровне. Саудовское представительство приехало на встречу стран ОПЕК и стран, не входящих в картель, чтобы прийти к соглашению по поводу заморозки. Однако в последний момент саудовский принц позвонил своему министру в Дохе и сказал не подписывать соглашение, так как Иран отказался присоединяться к инициативе. Что, кстати, не было неожиданностью, так как Тегеран с самого начала заявлял, что не подпишет соглашение, пока не нарастит добычу до досанкционных объемов. В итоге сделка так и не состоялась.