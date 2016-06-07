Москва, 7 июня, 2016, 10:24 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает на поддержку Запада, именно этим объясняет изъятие из продажи в магазинах Белоруссии глобусов с российским Крымом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня, об этом заявил журналистам лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя изъятие из белорусских магазинов глобуса, на котором Крым отмечен как российская территория.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мыслитель (фрагмент)

«Вот братская Белоруссия, как говорят наши коммунисты — там запретили продавать глобусы, на которых Крым относится к России. Вот суть братских отношений — никогда не было братских отношений, нигде в Европе я не слышал понятия «братские». Дети не дружат — ссорятся чаще, в семье нет дружбы — одни разводы. Все преследуют свои собственные интересы», — констатировал лидер ЛДПР.

По его мнению, изъятие глобусов из магазинов — не инициатива на местах, а продолжение стратегической линии белорусского президента. «Лукашенко смотрит: может, Запад что-то подкинет. Из Москвы вытянул все соки. Он сидит у власти уже 22 года, всем надоел, ни один монарх не сидел столько времени, ни один президент», — отметил Жириновский.

Ранее стало известно, что в магазинах белорусского Могилева исчезли из продажи глобусы, на которых Крым отмечен как российская территория. Продукцию изъяли после того, как местные власти рекомендовали магазинам отказаться от продажи политических карт мира и глобусов, на которых «территориальная принадлежность Крыма отличается от общепризнанной мировым сообществом», пишут СМИ.