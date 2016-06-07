«Запретом глобусов с российским Крымом Лукашенко рассчитывает на Запад»
Москва, 7 июня, 2016, 10:24 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает на поддержку Запада, именно этим объясняет изъятие из продажи в магазинах Белоруссии глобусов с российским Крымом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня, об этом заявил журналистам лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя изъятие из белорусских магазинов глобуса, на котором Крым отмечен как российская территория.
«Вот братская Белоруссия, как говорят наши коммунисты — там запретили продавать глобусы, на которых Крым относится к России. Вот суть братских отношений — никогда не было братских отношений, нигде в Европе я не слышал понятия «братские». Дети не дружат — ссорятся чаще, в семье нет дружбы — одни разводы. Все преследуют свои собственные интересы», — констатировал лидер ЛДПР.
По его мнению, изъятие глобусов из магазинов — не инициатива на местах, а продолжение стратегической линии белорусского президента. «Лукашенко смотрит: может, Запад что-то подкинет. Из Москвы вытянул все соки. Он сидит у власти уже 22 года, всем надоел, ни один монарх не сидел столько времени, ни один президент», — отметил Жириновский.
Ранее стало известно, что в магазинах белорусского Могилева исчезли из продажи глобусы, на которых Крым отмечен как российская территория. Продукцию изъяли после того, как местные власти рекомендовали магазинам отказаться от продажи политических карт мира и глобусов, на которых «территориальная принадлежность Крыма отличается от общепризнанной мировым сообществом», пишут СМИ.