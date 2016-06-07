Москва, 7 июня, 2016, 11:11 — ИА Регнум. В Москве возле здания Госдумы РФ депутаты и общественники вышли на протест против законопроекта, позволяющего региональным и муниципальным властям вводить временные ограничения движения транспортных средств путем взимания платы. Как заявил журналистам депутат Госдумы РФ Валерий Рашкин («КПРФ»), законопроект «Об организации дорожного движения в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» нарушает конституционные права граждан и приводит к созданию экономических проблем в регионах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Депутат Госдумы РФ Владимир Родин ("КПРФ")

«В режиме ошпаренной кошки внесли законопроект о том, чтобы в центр Москвы въезжать на платной основе. Я считаю, что это сверхнаглость! Вот этот весь ремонт, который они затеяли, они знали об этом. Уменьшают сейчас пропускную способность, делают тротуары, расширяют, делают Москву зоной пешеходной, а для этого втихую вбросили этот закон», — заявил Рашкин.

По его мнению, необходимо в первую очередь решать транспортные проблемы: заниматься проблемами парковочного пространства, дорожных развязок и светофорных перекрестков. «Мы будем голосовать категорически против принятия данного закона, и считаем это грубейшей ошибкой и созданием напряжения по Москве и Российской Федерации», — подчеркнул Рашкин.

В свою очередь, координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов отметил, что данный законопроект будет использоваться недобросовестными чиновниками для осуществления рейдерских захватов. «Любой бизнес, особенно производство продуктов питания, импортозамещение, которое у нас сейчас идет, — оно, прежде всего, завязано на логистику. То есть производство сельхозтоваров находится в одном месте, а потребление в другом. И федеральные дороги не покрывают даже нескольких процентов потребностей в логистике для сельхозпроизводителей. Что будет? Все муниципальные и региональные дороги, которые сейчас предлагают сделать платными на выбор муниципалитетов, они могут становиться платными. Или муниципалитеты, более того, вообще могут запрещать проезды любому виду транспорта, например большегрузам, которые везут картошку или арбузы, просто потому, что им не хочется, чтобы мимо них ездили те или иные автомобили. Это приведет к краху ряда сельхозпроизводителей и, естественно, к переходу права собственности от одних людей в сторону других», — считает Шкуматов.

Напомним, ранее комитет по транспорту рекомендовал депутатам Госдумы РФ принять в первом чтении законопроект, согласно которому в города России может быть введен платный въезд. Рассмотрение закона планировалось на 7 июня 2016 года. Однако, как заявил замглавы фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов, обсуждение законодательной инициативы перенесено на осень.