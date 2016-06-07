СМИ: Ряд вузов РФ останется без военных кафедр
Москва, 7 июня, 2016, 10:05 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации планирует ликвидировать военные кафедры в вузах, которые выпускают невостребованных в армии специалистов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на заявление первого зампреда комитета Госдумы по обороне Сергея Жигарева (ЛДПР).
По его словам, список вузов, которые лишатся военных кафедр, будет утвержден в ближайшее время.
«Армия меняется технически, поступает современная военная техника, и нужны подготовленные люди, которые могут с ней обращаться, — говорит он. — Нет смысла обучать на военных кафедрах специалистов, которые получают, например, сельскохозяйственную специальность».
По словам Жигарева, военные кафедры в РФ могут быть закрыты постепенно, поэтому те, кто уже обучается в вузах, смогут закончить факультет военного обучения. Поступившим молодым людям в институты, после ликвидации кафедр, придется служить в армии рядовыми. То же самое произойдет с теми студентами, которые сами отказались от военной кафедры.
При этом Жигарев отметил, что программа военной подготовки в технических вузах также будет серьезно изменена.
«Таким учебным заведениям, как Бауманка, будет выдаваться заказ на тех специалистов, которые нужны Минобороны, — говорит он. — С ними, возможно, военное ведомство будет подписывать контракты. Соответственно, и вузы в планы работы своих военных кафедр должны будут внести поправки, чтобы не тратить время на строевую подготовку или военные сборы в том объеме, в котором они не нужны».