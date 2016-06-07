Москва, 7 июня, 2016, 10:05 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации планирует ликвидировать военные кафедры в вузах, которые выпускают невостребованных в армии специалистов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на заявление первого зампреда комитета Госдумы по обороне Сергея Жигарева (ЛДПР).

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По его словам, список вузов, которые лишатся военных кафедр, будет утвержден в ближайшее время.

«Армия меняется технически, поступает современная военная техника, и нужны подготовленные люди, которые могут с ней обращаться, — говорит он. — Нет смысла обучать на военных кафедрах специалистов, которые получают, например, сельскохозяйственную специальность».

По словам Жигарева, военные кафедры в РФ могут быть закрыты постепенно, поэтому те, кто уже обучается в вузах, смогут закончить факультет военного обучения. Поступившим молодым людям в институты, после ликвидации кафедр, придется служить в армии рядовыми. То же самое произойдет с теми студентами, которые сами отказались от военной кафедры.

При этом Жигарев отметил, что программа военной подготовки в технических вузах также будет серьезно изменена.

«Таким учебным заведениям, как Бауманка, будет выдаваться заказ на тех специалистов, которые нужны Минобороны, — говорит он. — С ними, возможно, военное ведомство будет подписывать контракты. Соответственно, и вузы в планы работы своих военных кафедр должны будут внести поправки, чтобы не тратить время на строевую подготовку или военные сборы в том объеме, в котором они не нужны».