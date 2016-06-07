Ростов-на-Дону, 7 июня, 2016, 10:03 — ИА Регнум. Журнал «Огонек» по традиции определил лучшего российского голкипера сезона 2015/16. Обладателем приза имени Льва Яшина впервые стал голкипер футбольного клуба «Ростов» Сослан Джанаев, лидирующий по показателям футбольной статистики в РФПЛ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих.

fc-rostov.ru Сослан Джанаев

Стоить отметить, что ростовский голкипер 775 минут намертво защищал свои ворота, а это третий результат в истории РФПЛ. За весь чемпионат Джанаев пропустил 20 мячей, тогда как Акинфеев пропустил на пять мячей больше.

Отметим, что чаще всех этот приз получал вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев. На его счету восемь таких наград.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с футбольным клубом «Ростов» Сослан Джанаев заключил трёхлетний контракт в июле 2014 года. До этого голкипер защищал ворота столичного «Спартака», грозненского «Терека», владикавказской «Алании».