Сан-Хосе, США, 7 июня, 2016, 07:39 — ИА Регнум. Хоккейный матч финальной серии плей-офф НХЛ завершился выездной победой «Питтсбург Пингвинз» над «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 3:1, сообщает «Чемпионат».

penguins.nhl.com «Питтсбург Пингвинз»

Матч проходил на льду «Сан-Хосе Шаркс», но это не помешало гостям открыть счет уже на восьмой минуте. С подачи Евгения Малкина Иан Коул забил первую шайбу. На 23-й минуте Малкин снова приложил руку к изменению счета, точным броском поразив ворота «Сан-Хосе».

Хозяева льда на 49-й минуте встречи смогли ответить шайбой Мелькера Карлссона, но через девять минут Эрик Фер забил третий гол в ворота «Сан-Хосе Шаркс».

Первой звездой матча признан голкипер «Пингвинз» Мэтт Мюррэй, отразивший 23 из 24 бросков по своим воротам.

Евгений Малкин, не забивавший уже в течении шести игр, стал третьей звездой встречи.

В результате «Питтсбург» ведет в серии до четырех побед со счетом 3:1. Следующая встреча состоится на домашней арене «Пингвинз» 10 июня.