Хельсинки, 7 июня, 2016, 07:19 — ИА Регнум. Бурый медведь стал причиной нарушения графика военных учений в Финляндии. Животное явилось в военные части, где начались манёвры, и начало там хозяйничать, сообщает Iltalehti.fi.

wallpaperscraft.ru Медведь

Медведь неожиданно появился на манёврах, в которых участвовали три тысячи солдат и офицеров. Он проявил интерес к приготовленной для солдат пище, поел, а затем начал расправляться с личными вещами военнослужащих — рвать их зубами.

В это время военные находились в грузовых машинах и наблюдали происходящее. Люди не пострадали, но медведь представлял потенциальную угрозу для их жизни.

Ситуацию прокомментировала представитель военной части Сату Хуянен: «Обычно медведи опасаются приближаться к людям. Но этот медведь вообще ничего не боялся».

Медведь не уходил, и тогда командование вынуждено было, после консультации с полицией, отдать приказ об уничтожении животного — медведя застрелили.