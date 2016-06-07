Владивосток, 7 июня, 2016, 07:18 — ИА Регнум. Уголовное дело, которое было возбуждено в отношении мэра Владивостока Игоря Пушкарёва, имеет несколько натянутый характер, и очевидно, что мера пресечения будет изменена. Такую позицию в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал директор Дальневосточного консалтингового центра Пётр Ханас. По мнению политолога, о «пушкревском деле» можно говорить как о чистой воды политическом, и арест градоначальника выгоден приморскому губернатору.

Victor Арест

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«Должность главы Владивостока или любого столичного города, вне зависимости от способа избрания, является конфликтной. Человек на этом посту вынужден быть самостоятельным в решении хозяйственных вопросов и защищать интересы города или же идти на поводу у региональной власти. И в последнем случае хорошо, если региональная власть работает на развитие территории, а не на себя. Очевидно, что вопрос об аресте Пушкарёва решался не на региональном уровне, и мера пресечения для Игоря Сергеевича будет изменена. Не позднее августа мы его увидим во Владивостоке. Вероятней всего, он будет заключён под домашний арест», — считает Пётр Ханас.

При этом политолог уверен, что дело имеет несколько натянутый характер, поскольку несколько лет назад правоохранительные органы по предъявленным фактам проверку проводили, но оснований для возбуждения уголовного дела не нашли. Сейчас же мэру предъявляются аналогичные обвинения, но говорится уже о неком принципиально новом деле.

«О деле можно говорить как о чисто политическом. Любой глава крупного города, конечно, стремится создать мощную структуру для управления хозяйством. Но мы не сажаем Собянина за то, что он три раза брусчатку перекладывает, или за то, что крупные компании выигрывают тендеры на огромнейшие суммы. Владивостоку необходимо было закупать цемент и щебень в Китае? Или везти его с запада России?» — прокомментировал эксперт.

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Пётр Ханас напомнил, что в своё время президент РФ говорил, что необходимо строить новые инфраструктурные объекты. Во Владивостоке решили строить мосты. При этом объекты возводили опять же крупные компании. Пушкарёв же, придя на пост главы Владивостока, был вынужден объединить большое количество мелких и разрозненных компаний в единое целое для управления принципиально новой инфраструктурной реальностью.

«В этой ситуации мне лично не нравится и позиция прокуратуры. Понятно, что все мы работаем на благо нашего государства, Приморского края, Владивостока. Но кто мешал прокуратуре год назад или два сделать предупреждение? Это очень сильно походит на картину, когда гаишники из кустов выскакивают. Их основной целью в данном случае является не обеспечить нормальное движение на дороге, а наказать, оштрафовать», — подчеркнул эксперт.

«Последний год уровень оценок деятельности Пушкарёва был выше, чем уровень оценок деятельности губернатора на территории Владивостока. Сейчас говорят, что город замёрзнет, всё развалится без Пушкарёва. Но Пушкарёв не бегал и не махал лопатой, не отапливал телогрейкой дома. Он выстроил совершенно адекватную новым реалиям систему управления в городе. Коллапсов не было», — отметил Ханас.

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По словам директора Дальневосточного консалтингового центра, на сегодняшний день среди некоторых слоёв населения бытует мнение, что на пост главы Владивостока необходимо назначить человека из администрации Приморского края. Среди возможных кандидатов называют и имя правой руки Владимира Миклушевского — первого вице-губернатора Василия Усольцева.

«Я с уважением отношусь ко всем чиновникам администрации края, но надо признать тот факт, что Миклушевский до сих не может собрать эффективную команду вице-губернаторов. На сегодняшний день наиболее вероятным сценарием является следующий: Пушкарёв будет заключён под домашний арест, следствие будет вестись. В следующем году у нас выборы в Думу, будет избран новый состав, и к тому времени следствие уже закончится. И может быть такое, что новый состав Думы по представлению конкурсной комиссии будет избирать главу. Останется ли Усольцев на месте в качестве вице-губернатора, сейчас сложно сказать. Решение ведь принимается в Москве, а мы рассуждаем из тех реалий, которые видим здесь. Но как компромиссная кандидатура он практически идеален. Другое дело, что сегодня оснований ломать уже сложившуюся систему, абсолютно нет», — отметил эксперт.

На фоне последних событий рейтинг «Единой России» во Владивостоке ухудшился, считает Пётр Ханас. Кроме того, партия не очень чисто провела праймериз. «Левада-центр» зафиксировал заметное снижение рейтинга правящей партии, он достиг годового минимума. Если в апреле за единороссов были готовы проголосовать 42% респондентов, то к концу мая этот показатель упал до отметки 35%.

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«Не дав Пушкарёву возможности получить пост в Законодательном собрании Приморья, кроме роста социальной напряжённости во Владивостоке и негативного отношения к власти, этот процесс ничего не дал. Он не является элементом борьбы с коррупцией. Более того, это, скорее всего, не последняя посадка. Те, кто должен сидеть, они будут сидеть. Конечно, нахождение Пушкарёва на посту главы города позитивно бы отразилось на результатах предстоящих выборов, во всяком случае, на территории Владивостока. Я не исключаю, что Игорь Пушкарев как претендент на пост спикера регионального парламента делал бы всё возможное для максимального результата партии и в 2016 году. Но в рамках России, даже Приморского края, Пушкарёв — малая электоральная величина. Напрямую события вокруг него я бы с выборами не связывал», — заявил политолог.

«Безусловно, выгодным приобретателем от ареста Пушкарёва является напрямую губернатор Приморского края, — добавил Пётр Ханас. — Но есть и серьёзные риски, связанные с настороженным отношением к ситуации на территории Свободного порта со стороны иностранных инвесторов. Ныне происходящее большей частью иностранных инвесторов воспринимается как передел собственности».

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Как сообщало ИА REGNUM, главу Владивостока Игоря Пушкарёва и директора МУПВ «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. Сам мэр причастность к инкриминируемым преступлениям отрицает. Басманный суд Москвы до 31 июля санкционировал его арест, отказав в 10-миллионом залоге и в домашнем аресте. При этом Пушкарёв до сих пор является главой Владивостока, а вот его членство в «Единой России» накануне, 6 июня, было приостановлено.