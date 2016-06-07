Москва, 7 июня, 2016, 03:48 — ИА Регнум. Минобороны РФ намерено упразднить в гуманитарных и естественнонаучных вузах России военные кафедры. Соответствующий законопроект разработан военным ведомством, пишет газета «Известия».

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По данным издания, законопроект предусматривает создание единого правового механизма реорганизации и ликвидации учебных военных центров и военных кафедр, работающих в вузах.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по обороне Сергея Жигарева, речь в первую очередь идет о федеральных вузах, которые выпускают специалистов, невостребованных в армии. Он пояснил, что в армию поступает современная техника, и нужны люди, которые могут с ней обращаться. «Нет смысла обучать на военных кафедрах специалистов, которые получают, например, сельскохозяйственную специальность», — добавил Жигарев.

Список федеральных вузов, в которых будут ликвидированы военные кафедры, будет утвержден в ближайшее время. Те, кто уже зачислен на кафедры, смогут доучиться.

Также будет серьезно изменена программа военных кафедр в технических вузах. В частности, такие вузы, как МГТУ им. Баумана, будут получать заказ на специалистов, нужных армии. Не исключено, что Минобороны РФ будет подписывать с ними контракты.