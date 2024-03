Стокгольм, 7 июня, 2016, 00:35 — ИА Регнум. Легендарная шведская группа ABBA 5 июня выступила на одной сцене в полном составе. В честь 50-летия знакомства Бьорна Ульвеуса и Бенни Андерссена коллектив выступил на закрытой вечеринке, говорится в Instagram сценариста «Евровидения» Эдварда аф Силена.

ABBA. 1980

Агнета Фельтског и Анни-Фрид Лингстад исполнили песню The Way Old Friends Do, пишет шведская газета Expressen. В конце композиции к ним на сцену вышли Ульвеус и Андерссон. По словам Лингстад, это выступление вызвало у нее ностальгию.

Квартет ABBA существовал с 1972 по 1982 годы. В январе 2016 года коллектив выступил на открытии греческой таверны Ульвеуса.

С 1982 года группа не выступает, отказываясь от самых больших гонораров. В мире продано более 350 млн копий восьми альбомов ABBA.