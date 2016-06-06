Санкт-Петербург, 6 июня, 2016, 20:47 — ИА Регнум. В центре Петербурга завершился митинг против появления на карте города моста имени Ахмата Кадырова. По оценкам находившегося на месте корреспондента ИА REGNUM, акция собрала от семисот до одной тысячи участников.

new.iz-kartex.com Технический мост через Дудергофский канал

Митинг на Марсовом поле продолжался в течение часа. Выступивший со сцены зампредседателя партии «ПАРНАС» Илья Яшин назвал попытку присвоения безымянному мосту имени первого президента Чечни «позором для Петербурга». «В городе нет улиц и проспектов, названных именами многих достойных сынов города и страны», — подчеркнул он.

Депутат городского Заксобрания Ольга Галкина заметила, что сами жители Красносельского района называют новый мост через Дудергофский канал «Дудергофским», более логичным ей кажется также название «мост Героев» или «Жемчужный». «Но ни одно альтернативное название в Смольном не обсуждается», — возмутилась Галкина.

Участники митинга подписывались под обращением в адрес губернатора Георгия Полтавченко с просьбой отказаться от «моста Кадырова», в конце акции из желающих оставить автограф скопилась очередь.

Не обошлось и без курьезов: мужчина вскарабкался на один из фонарей на Марсовом поле, где и завис. Внизу его уже ожидают полицейские.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге готовят заявку на референдум о «мосте Кадырова»

Напомним, 30 мая Топонимическая комиссия комитета по культуре Петербурга на закрытом заседании рекомендовала назвать мост через Дудергофский канал в честь Ахмата Кадырова. Это предложение вызвало резкую критику у части депутатского корпуса и представителей общественности. Главными аргументами «против» являются «противоречивость» и «одиозность» фигуры Кадырова, а также на то, что он не жил и не работал в городе на Неве. Против этой инициативы на портале Change.org подписались уже более 77 тыс. человек.

Решение о наименовании моста является прерогативой исполнительной власти города. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет вмешиваться в эту ситуацию.