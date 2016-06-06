Москва, 6 июня, 2016, 18:55 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Российской Федерации ответила отказом на запрос властей Украины экстрадировать бывшего президента этой страны Виктора Януковича. Об этом сегодня, 6 июня, сообщил журналистам официальный представитель генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

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Он рассказал, что просьба об экстрадиции Януковича была отклонена на основании статьи 3 Европейской конвенции о выдаче от 13 декабря 1957 года. Согласно этой статье, экстрадиция не может быть осуществлена, если она вызвана судебным преследованием человека в связи с его политическими убеждениями.

Напомним, 18 мая начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявил, что Москва отказалась экстрадировать Януковича. Горбатюк добавил, что Киев будет настаивать на том, чтобы допросить бывшего президента на территории России при участии российских правоохранительных органов.

Адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что его клиент не получал российского гражданства и остается гражданином Украины.

Напомним, Янукович был смещен со своей должности в результате государственного переворота в феврале 2014 года. Он был вынужден укрыться в России, так как на Украине ему угрожали расправой.

На Украине на Януковича заведено несколько уголовных дел. Он объявлен в розыск, а его имущество арестовано. В феврале 2015 года Верховная рада лишила Януковича звания президента.