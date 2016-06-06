Ереван, 6 июня, 2016, 18:23 — ИА Регнум. Для Армении очень важно существование в Турции 4−5-миллионного народа заза, с которым у армян очень дружественные отношения. Об этом 4 июня заявил ирановед, бывший посол Армении в Канаде Ара Папян на второй международной конференции «Народ заза и феномен анатолийского алевизма» в Ереване.

ИА REGNUM Kонференция «Народ заза и феномен анатолийского алевизма» в Ереване

По его словам, заза — это народ, проживающий в Центральной Анатолии. «Это важно для Армении, в первую очередь с точки зрения безопасности. Конкретно с Турцией, где проживает большинство народа заза, у нас нет хороших отношений, и для нас очень важно иметь внутри Турции 4−5-миллионный народ, с которым у нас дружественные отношения», — подчеркнул Папян, добавив, что они очень хорошо настроены к армянам и в годы Геноцида спасли многих армян.

В свою очередь, востоковед, профессор Гарник Асатрян отметил, что народ заза до 80-х годов прошлого века фактически не был известен, его считали курдским племенем, причём маргинальным, а между тем это 5-миллионный народ. По его словам, они очень мало изучены.

«От собственно курдов заза отличаются языком прикаспийского происхождения, а также религией шиитского направления ислама, называемой алавизмом, исповедуемой значительной частью заза. Классическое востоковедение считает алавизм частью шиитского ислама, но они не считают себя последователями ислама, сунниты также не считают их мусульманами», — отметил Асатрян в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Заза всегда жили вместе с армянами, и в формировании заза определённую роль сыграл и армянский этнокультурный элемент. В языке заза много армянских элементов», — сказал Асатрян. По его словам, народ заза, в отличии от курдов, не принимал участия в геноциде армян, а напротив, даже укрывал армян, выдавая их за заза.

Асатрян заявил, что в настоящее время заза наравне с курдами становится важным политическим фактором на территории Турции. По его словам, сегодня первоочередная задача национальных деятелей заза заключается в установлении единства народа, так как язык их не объединяет. «Для народа заза в настоящее время поставлена задача идентичности. Это самый главный вопрос для них», — подчеркнул Гарник Асатрян.

Проживающий в Берлине представитель народа заза Месут Кескин также считает, что у армянского народа и народа заза очень много сходств. По его мнению, единственное отличие армян от народа заза — это религия. «Армяне и заза жили вместе на протяжении тысячи лет. У нас так же, как и у армян, есть много заимствованных слов с парфянского языка, а также с армянского», — отметил Месут Кескин. С культурной точки зрения тоже, добавил он, у двух народов много сходств.

4 июня в Ереване, в Российско-армянском (Славянском) университете, стартовала вторая международная конференция по вопросам зазаистики на тему «Народ заза и феномен анатолийского алавизма».

Конференция организована международным журналом «Иран и Кавказ», соорганизаторы конференции — аналитический центр «Модус Вивенди» и Российско-армянский (Славянский) университет.

С вступительными речами на международной конференции выступили главный редактор международного журнала «Иран и Кавказ», иранист Гарник Асатрян, руководитель аналитического центра «Модус Вивенди» Ара Папян.

Для участия в конференции в Армении находятся ученые из 8 стран.