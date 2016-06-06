Ростов-на-Дону, 6 июня, 2016, 17:19 — ИА Регнум. АО «Донаэродорстрой» и ООО «Ростовское ДСУ» соединят будущий международный аэропорт «Платов» с донской столицей. Как проинформировали ИА REGNUM в региональном минтрансе 6 июня, генподрядчики уже приступили к подготовке транспортных артерий.

donland.ru Стройплощадка аэропорта «Платов»

АО «Донаэродорстрой» возведёт двухполосную дорогу длиной 15,9 км, которая протянется к международной воздушной гавани от Северного обхода Ростова-на-Дону, а ООО «Ростовское ДСУ» — 2,4 км четырёхполосной трассы, которая соединит «Платов» с трассой М-4 «Дон».

Напомним, что из областного бюджета на «Подъезд к аэропорту Южный» выделяется 3,6 млрд рублей. Конкурс на строительство транспортной артерии объявило министерство транспорта региона в апреле текущего года. Сам же аэропорт начнет регулярное авиасообщение за полгода до проведения мундиаля на Дону.