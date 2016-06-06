Москва, 7 июня, 2016, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 7 июня, возле здания Госдумы на Охотном Ряду состоится акция против правительственного законопроекта, позволяющего вводить плату за въезд в города, сообщает ИА REGNUM. Инициаторы заявили мероприятие как «пресс-конференция (в формате встреча с депутатами) участников Коалиции в защиту конституционных прав жителей Москвы, сформированной лидерами общественных движений автомобилистов, депутатами всех уровней, организациями и политическими партиями».

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Активисты считают, что опасным принятие закона об ограничении движения транспортных средств по дорогам станет и для регионов, где «из-за непродуманных решений местных властей нельзя исключать полной блокировки автомобильного движения, что неминуемо приведет к возникновению серьезных экономических проблем для ряда стратегически важных производственных отраслей страны, в первую очередь сельскохозяйственной и продовольственной».

Накануне комитет по транспорту рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, согласно которому, «высшие исполнительные органы власти субъектов РФ, органы местного самоуправления вправе вводить временное ограничение или прекращение движения транспортных средств в целях обеспечения эффективности организации дорожного движения на дорогах в отношении всех транспортных средств либо их определенных видов (типов), категорий, принадлежности, экологического класса, наполненности пассажирами, а также в отношении определенных дней и времени суток». При этом временное ограничение движения «может устанавливаться посредством взимания платы за движение по дорогам, дифференцируемой в том числе в отношении определенных видов (типов), категорий транспортных средств, их принадлежности, экологического класса, наполненности пассажирами, а также в отношении определенных дней и времени суток».