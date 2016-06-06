Москва, 6 июня, 2016, 14:31 — ИА Регнум. В Госдуме 8 июня состоится «правительственный час с участием Генерального прокурора России Юрия Чайки. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 июня, об этом сообщил спикер Госдумы Сергей Нарышкин.

kremlin.ru Юрий Чайка

«Разговор в стенах Государственной думы — это, можно сказать, такая оценка работы и Генерального прокурора, и всей прокуратуры», — отметил Нарышкин. «Что касается вопросов Генпрокурору, конечно, со стороны депутатов их будет много и, в основном, они касаются защиты прав граждан в различных сферах деятельности», — отметил он.

Спикер Госдумы также обратил внимание на то, что президент РФ внес в Совет Федерации кандидатуру Чайки для утверждения в должности Генпрокурора на третий срок. Срок полномочий Чайки истекает 22 июня, вопрос о назначении Советом Федерации будет рассматриваться 15 июня.