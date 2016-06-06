Москва, 6 июня, 2016, 14:29 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы VI созыва должны завершить все главные законотворческие инициативы и довести их до стадии принятия законов и обеспечить преемственность деятельности созывов высшего законодательного органа страны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 июня, об этом заявил председатель Госдумы Сергей Нарышкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

«Госдума вступает в завершающий этап и весенней сессии, и всего VI созыва, впереди три недели пленарных заседаний, нам предстоит выполнить очень большой объем работы», — отметил Нарышкин.

По его словам, депутаты Госдумы «обязаны не допускать ни юридического брака, ни потери качества работы, ни пустой траты времени». «Мы, безусловно, должны завершить все главные законотворческие инициативы, довести их до принятия законов, и новый депутатский корпус VII созыва должен начать работу, имея такой задел, который создан VI созывом Госдумы, и четко представляя основные направления законотворческой деятельности в сферах экономики, культуры, социальной сфере, международной сфере, в вопросах государственного строительства, обороны и безопасности», — отметил Нарышкин

«И как председатель Госдумы, я считаю это принципиальным для обеспечения преемственности деятельности созывов высшего законодательного органа страны», — сказал парламентарий.

Как ожидается, 24 июня состоится завершающее пленарное заседание Госдумы VI созыва.