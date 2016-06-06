Москва, 6 июня, 2016, 13:02 — ИА Регнум. Двух женщин, подозреваемых в мошенничестве, задержали в Химках столичные оперативники. Злоумышленницы под предлогом снятия порчи выманили у москвички деньги и украшения, причинив ущерб свыше 1 млн рублей, сообщает 6 июня Главное управление МВД РФ по Москве.

Матиас Стомер. Старуха со свечой (фрагмент). 1640

20-летняя девушка позвонила на линию «102» и рассказала, что стала жертвой неизвестной, которая подошла к ней на Коровинском шоссе. Мошенница сообщила девушке, что на нее наведена порча, после чего обманным путем присвоила деньги и ювелирные изделия на общую сумму более 1 млн рублей, а потом скрылась.

Обе задержанные нигде не работают, одной из них, приехавшей из Воронежской области, 46 лет, второй, уроженке Волгоградской области, 34 года. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», подозреваемые заключены под стражу.