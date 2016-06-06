Ереван, 6 июня, 2016, 12:19 — ИА Регнум. После апрельской четырёхдневной войны пристальное внимание общества и политиков Армении приковано к министерству обороны Армении.

jurisinfo.ru

Указами президента страны уже уволен ряд высокопоставленных военных, возбуждено несколько уголовных дел, трое бывших высокопоставленных чиновников Минобороны арестованы. Они обвиняются в злоупотреблении властью, повлекшем тяжкие последствия.

Советник председателя Следственного комитета Армении Сона Трузян сообщила, что бывшему начальнику управления вооружений ВС Армении, генерал-майору Мелсику Чилингаряну и начальнику автослужбы того же управления, полковнику Армену Маркаряну предъявлены обвинения в злоупотреблении властью, повлекшем по неосторожности тяжкие последствия.

Согласно данным, полученным в ходе предварительного следствия, генерал и полковник обвиняются в приобретении не требовавшихся запчастей на сумму 145 млн драмов ($350 тысяч), причем по завышенным ценам. За это деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

«С конкретным поставщиком был заключен договор о поставках запчастей на сумму 145 млн драмов, необходимости в которых в данном случае не было. В результате были приобретены ненужные запчасти по явно завышенным ценам», — в эфире радио «Азатутюн» сказала Трузян.

Арестованному по другому уголовному делу начальнику отдела обеспечения химическими, инженерными и разведывательными средствами Департамента материально-технического обеспечения Минобороны, полковнику Мгеру Папяну предъявлено обвинение в злоупотреблении властью, повлекшем тяжкие последствия, что предусматривает чуть более суровое наказание — лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.

По словам Трузян, и в этом случае есть данные, что полковник Папян имел личную заинтересованность и создавал благоприятные условия для того, чтобы компания, принадлежащая его родственнику, победила в тендере на госзакупки, а договор с ней о поставках различных товаров был заключен по ценам гораздо выше рыночных.

По словам Трузян, преступления, которые инкриминируются генералу Мелсику Чилингаряну и полковнику Армену Маркаряну, были совершены в 2011—2012 годах, а преступление, предположительно, совершенное с участием полковника Мгера Папяна, было совершено в 2015 году.

На вопрос, имеют ли возбужденные уголовные дела какую-либо связь с проблемами, выявившимися в ходе апрельской четырехдневной войны в Карабахе, в Следственном комитете заявили, что и прежде подобные уголовные дела также расследовались, несколько месяцев назад комитет завершил и направил в суд дело о хищении около полумиллиона долларов. «Я понимаю, что в данный момент, учитывая апрельскую четырехдневную войну, уголовные дела, возбужденные по фактам злоупотреблений, получают более широкий резонанс. Но подобные дела и прежде возбуждались и направлялись в суд», — подчеркнула Трузян.

Тем временем задержания в сфере обороны продолжаются. 4 мая был задержан начальник 2-го отдела Маштоцкого военного комиссариата города Еревана, подполковник Шант Аветисян. По данным Следственного комитета, он требовал 12 тысяч долларов для отсрочки от воинской службы на 3 года.

По мнению политологов, тучи сгущаются также над головой министра обороны Армении Сейрана Оганяна, а аресты в министерстве могут в конце концов повлиять и на целесообразность его дальнейшего пребывания в должности.

«Не исключено, что Сейрана Оганяна уже предупредили, что его пребывание в должности продлится в лучшем случае до парламентских выборов, которые пройдут весной 2017 года, а после этого его политической карьере придёт конец. А ещё в недалёком прошлом Оганян считался одним из возможных наследников Сержа Саргсяна на посту президента Армении. Однако из-за методов правления и жены — любительницы цветов даже пребывание в должности министра уже становится неприемлемым», — пишет по этому поводу газета «Жоговурд»

Широкий общественный резонанс вызывала публикация на страницах Фейсбука бывшего омбудсмена Карена Андреасяна, который прокомментировал последние аресты в сфере обороны. По его мнению, несколько чиновников арестовано потому что: «1. Они: присвоили деньги и не поделились с самыми верхами. 2. Нужно было показать, что для приведения армии в порядок Самвел Бабаян не нужен. 3. Антикоррупционная кампания правительства требует жертв. 4. Ответственность за все упущения в ходе четырехдневной войны нужно было свалить на среднее звено, чтобы заставить забыть о главных. 5. В рамках политической борьбы нужно было устрашить руководителя именно этой сферы, задерживая и устрашая его подчиненных. Есть ли другие версии? Конечно. Возможно, эти люди правда виновны, и правоохранительные органы действительно не знали об их преступлениях. Возможно, правоохранительные структуры до сих пор не знают об аналогичных злоупотреблениях и присвоениях в других сферах. Действительно, сейчас многое возможно — после четырехдневной войны и перед парламентскими выборами», — написал бывший защитник прав человека.