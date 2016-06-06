Екатеринбург, 6 июня, 2016, 11:25 — ИА Регнум. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении трёх участников преступной группы обвиняемой в разбое, краже, незаконном обороте оружия и покушении на убийство предпринимателя. Суд счел вину подсудимых доказанной по всем эпизодам, сообщили в пресс-службе суда корреспонденту ИА REGNUM.

Shayan В тюрьме

Уроженец Литвы Ромас Замольскис приговорён к 16 годам колонии строгого режима. Валерий Поваров осуждён на 11 лет лишения свободы, а Михаил Клок — на четыре года. Они также будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

«Преступления, были совершены подсудимыми в 2003—2006 годах на территории Свердловской области, часть из них — в составе организованной группы, в которую, в общей сложности, входило восемь человек. Кроме того, для отдельных преступлений участниками организованной группы привлекались не входящие в ее состав 5 человек», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Также судом было установлено, что обвиняемые 17 июля 2004 года совершили покушение на убийство бизнесмена общеопасным способом. Злоумышленники использовали ручную гранату, в результате взрыва которой ранения получила жена предпринимателя. Кроме этого преступники промышляли кражами дорогих автомобилей и швейцарских часов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Ромас Замольскис долгое время разыскивался по линии Интерпола, за совершённые ранее преступления в Литве. Арестовать его удалось только в конце лета прошлого года. Задержание проходило при участии специальных подразделений, а сам Ромас Замольскис оказал активное сопротивление и был ранен. Отметим, что предыдущая попытка задержания в 2013 году закончилась неудачей, и уроженцу Литвы удалось скрыться от правоохранительных органов.

В 2013 году был задержан Михаил Клок, который уже был осуждён по некоторым преступным эпизодам. Третий подсудимый Валерий Поваров был задержан в конце сентября 2014 года.