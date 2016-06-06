Москва, 6 июня, 2016, 10:09 — ИА Регнум. Число жителей России, одобряющих обмен украинской военнослужащей Надежды Савченко на Евгения Ерофеева и Александра Александрова, составляет 56%. 34% опрошенных считают, что Савченко должна была отбывать наказание в России. 11% затруднились ответить. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

Позитивное отношение к Украине среди респондентов выросло с 26% до 39%. Помилование и обмен украинской военнослужащей вошли в первую пятерку событий, более всего запомнившихся населению в мае 2016 года.

Опрос проведен 27−30 мая 2016 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны методом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,4% для показателей порядка 50%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 26 мая подписал указ о помиловании приговоренной в России к 22 годам по делу об убийстве журналистов ВГТРК в Донбассе Надежды Савченко. С просьбой о ее помиловании к главе российского государства обратились родственники погибших российских журналистов. Путин выразил надежду, что такие решения, продиктованные соображениями гуманизма, будут способствовать уменьшению противостояния на юго-востоке Украины.

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