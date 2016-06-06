Петропавловск-Камчатский, 6 июня, 2016, 04:48 — ИА Регнум. Профсоюзы Камчатки распространили сообщение под заголовком «камчатские «нищеброды», в котором высказывают возмущение по поводу резко растущих доходов депутатов регионального парламента. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в офисе тред-юнионов, народные избранники за три последних года стали зарабатывать почти в три раза больше.

Диего Ривера. Ночь богача. Фрагмент. 1928

Для своих выводов профсоюзы использовали открытые данные о доходах депутатов с 2013 года и озвучили цифры по общим доходам всего депутатского корпуса. В 2013 году краевые избранники получили суммарный доход в размере 529 млн 864 тыс. 331 рубль, в 2014 году — 621 млн 279 тыс. 121 рубль, а уже в 2015-м году их доход достиг 1 млрд 433 млн 582 тыс 732 рублей. «Подобный рывок доходов случился вряд ли от гигантского ума. Возможно, что немалую роль играет собственно депутатство народных избранников», — говорят в профсоюзах.

Там также отмечают, что «в случае добровольного отказа депутатами от столь резкого увеличения своего материального благосостояния, можно не только найти деньги на увеличение минимальной зарплаты, но и на увеличение заработной платы бюджетникам не на планируемые этими же депутатами несчастных 7%, а на все 15% и даже более».

При этом доходы некоторых депутатов растут не очень сильно, в основном, совокупный доход членов парламента увеличивается за счет некоторых народных избранников. Так, например, доходы самого богатого депутата камчатского парламента за 2015 год немного не дотянули до 1 млрд рублей — главный инженер местной рыбопромышленной компании «Океанрыбфлот» Игорь Евтушок заработал 914 млн 951 тыс 326 рублей. Причем за один год доходы Игоря Евтушка выросли почти на 650 млн рублей (по сравнению с декларацией за 2014 год). Вторым по доходам за 2015 года стал генеральный директор вертолетной компании «Витязь-Аэро» Игорь Редькин, который заработал 260 млн 580 тыс. 442 рубля.

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Как сообщало ИА REGNUM, сенатор от Камчатки Валерий Пономарев, которого СМИ называют совладельцем рыбопромышленной компании «Океанрыбфлот», в которой и числится самый богатый депутат края, был признан самым богатым членом Совфеда — почти 1,4 млрд рублей.