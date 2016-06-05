Вашингтон, 6 июня, 2016, 02:05 — ИА Регнум. Новая созданная в NASA Воздушная лаборатория коралловых рифов (COral Reef Airborne Laboratory — CORAL) начинает работу по дистанционному исследованию эколого-биологических характеристик коралловых рифов и их обитателей. Исследование начнется в понедельник, 6 июня, с облета рифов в районе острова Оаху, третьего по величине острова Гавайского архипелага, сообщает пресс-служба NASA.

nasa.gov Коралловые рифы

Данные дистанционного зондирования позволят ученым получить данные о влиянии на коралловые экосистемы различных химических, физических и биологических факторов, благодаря чему, надеются ученые, можно будет ответить на ряд фундаментальных вопросов о планетарной роли коралловых рифов, в том числе выяснить как меняются эти экосистемы под действием антропогенных факторов.

В своей работе CORAL использует новый портативный спектрометр PRISM, установленный на борту исследовательского самолета. Прибор позволяет получать изображения, разрешением 1,5×1,5 метра. Благодаря спектрометру, ученые получат большой массив данных о состоянии береговой зоны коралловых рифов.

nasa.gov Воздушная лаборатория коралловых рифов

Как заявляют специалисты лаборатории, изучение экологии коралловых рифов во время погружения аквалангистов, позволяют собрать много интересной информации, но эти данные точечные и не позволяют сделать выводы для больших территорий. Кроме того, погружения требуют значительных денежных и временных ресурсов.

Несмотря на то что долгое время подводные исследования экологии коралловых рифов оставалось единственным способом изучения этих экосистем, позволяющим выявить как вопросы биологии отдельных видов кораллов и их обитателей, так и сложные взаимоотношения этих организмов между собой, новые технологии дистанционного зондирования CORAL позволили продвинуть исследования в этой области на качественно новый уровень.