NASA начинает дистанционное зондирование коралловых рифов
Вашингтон, 6 июня, 2016, 02:05 — ИА Регнум. Новая созданная в NASA Воздушная лаборатория коралловых рифов (COral Reef Airborne Laboratory — CORAL) начинает работу по дистанционному исследованию эколого-биологических характеристик коралловых рифов и их обитателей. Исследование начнется в понедельник, 6 июня, с облета рифов в районе острова Оаху, третьего по величине острова Гавайского архипелага, сообщает пресс-служба NASA.
Данные дистанционного зондирования позволят ученым получить данные о влиянии на коралловые экосистемы различных химических, физических и биологических факторов, благодаря чему, надеются ученые, можно будет ответить на ряд фундаментальных вопросов о планетарной роли коралловых рифов, в том числе выяснить как меняются эти экосистемы под действием антропогенных факторов.
В своей работе CORAL использует новый портативный спектрометр PRISM, установленный на борту исследовательского самолета. Прибор позволяет получать изображения, разрешением 1,5×1,5 метра. Благодаря спектрометру, ученые получат большой массив данных о состоянии береговой зоны коралловых рифов.
Как заявляют специалисты лаборатории, изучение экологии коралловых рифов во время погружения аквалангистов, позволяют собрать много интересной информации, но эти данные точечные и не позволяют сделать выводы для больших территорий. Кроме того, погружения требуют значительных денежных и временных ресурсов.
Несмотря на то что долгое время подводные исследования экологии коралловых рифов оставалось единственным способом изучения этих экосистем, позволяющим выявить как вопросы биологии отдельных видов кораллов и их обитателей, так и сложные взаимоотношения этих организмов между собой, новые технологии дистанционного зондирования CORAL позволили продвинуть исследования в этой области на качественно новый уровень.