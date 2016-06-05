Москва, 5 июня, 2016, 23:28 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Кудрин-освободитель

Президент Путин и глава МИД Лавров сильно утешили народ России, официально и публично заявив, что Курильские острова Россия Японии не отдаст и не продаст. Сила утешения тем сильнее, что собственное ведомство Лаврова, которым он управляет, в течение длительного времени — в нарушение закона — так и не смогло найти в себе бюрократического мужества и прямо ответить на запрос ИА REGNUM: что собирается МИД РФ рекомендовать президенту по Курилам — отдавать их или не отдавать. Весь ужас бюрократической трусости подчинённых Лаврова состоит в том, что они — в нарушение Конституции России и против общенационального консенсуса и национальных интересов России — таким образом допускали возможность того, что могут предложить отдать Курилы Японии.

Похожая история с главой «теневого правительства» России Кудриным, который предложил Путину снизить «геополитическую напряжённость» ради притока инвестиций в Россию и подчинения её технологическому лидерству Запада. Эта колониальная и компрадорская философия не нова и вовсе не оппозиционна практике действующего правительства Медведева. Но скандал состоит в том, что Кудрин совершенно уверен, что именно Путин — инициатор «геополитической напряжённости» и именно он должен уступить, видимо, отдав Крым и сдав Донбасс на съедение.

На этом фоне особым светом играет упорно протаскиваемая властями инициатива по официальной установке памятника руководящему соучастнику гитлеровской блокады Ленинграда — финскому маршалу Маннергейму (неофициальный его бюст давно уже стоит в одной из гостиниц Санкт-Петербурга). Апологеты Маннергейма вдоволь вспоминают его службу царю и сочиняют «заслуги» его перед Ленинградом и прочие кощунственные сказки. Им наплевать на сотни тысяч невинных жертв блокады Ленинграда — они хотят на их костях поставить памятник их убийце. Точно так же армянские апологеты коллаборациониста Нжде ставят памятник его участию в национально-освободительной войне, «забывая» о том, что вторую половину своей политической жизни он провёл в рядах Гитлера: что вместе с ним были лишь несколько тысяч армянских пособников, а против него — сотни тысяч армянских героев, в том числе сотни тысяч павших героев. С таким же успехом впору инициировать установку памятника Гитлеру возле Академии художеств — как художнику-акварелисту.

Очередная попытка увековечить память союзника Гитлера готовится без лишнего шума. Западный военный округ не имеет отношения к планам установки памятной доски финскому маршалу

Убийственное бесчувствие к жертвам своего народа и к своему народу, к людям вообще — нередкая отличительная черта правящей бюрократии. На неделе отличился мэр Новгорода, который дал моральную! оценку чиновнику! подозреваемому в преступлении! против детей! «Это некрасиво», — это всё, что сказал градоначальник Великого Новгорода Юрий Бобрышев, прокомментировав уголовное дело и арест своего заместителя по вопросам образования и молодёжной политики Вадима Фадеева, подозреваемого в распространении детской порнографии. Большой ценитель порнографической красоты ведь всегда может оценить в ней красивое и осудить некрасивое. Остаётся пожелать этому мэру-эстету, чтобы подобное грязное преступление не коснулось его детей.

«Это некрасиво»: мэр Новгорода об уголовном деле зама за детское порно

Это повреждение властей и их советников — подобно повреждению, ведущему к массовым убийствам своих семей. 2 июня тела четырех человек, в том числе маленькой девочки, были обнаружены в селе Русская Халань Белгородской области. По версии следствия, убийство жены, дочки и тёщи мог совершить глава семьи. Затем он покончил с собой.

Массовое убийство отцами своих семейств — страшно, но не редкость. В августе прошлого года в Нижегородской области было совершено убийство восьми человек: глава семьи Олег Белов обвинялся в убийстве своей жены и шестерых детей в Нижнем Новгороде, а также в убийстве собственной матери в городе Гороховец. В 2012 году в Уфе Владимир Беляев расправился с целой семьёй, а затем поджёг квартиру. Жена и трое детей погибли. Чудом выжила пятилетняя девочка, у которой хватило сил открыть форточку.

Следствие: Массовое убийство под Белгородом мог совершить глава семьи