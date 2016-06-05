Актюбинск (Актобе), Казахстан, 5 июня, 2016, 17:22 — ИА Регнум. Группа неизвестных совершила нападение на оружейные магазины и воинскую часть в казахстанском городе Актобе. Об этом, как передает «Коммерсантъ», сообщил директор департамента государственного языка и информации МВД Казахстана Алмас Садубаев.

Surian Soosay Вооружённое нападение

По его словам, первое сообщение о нападении на оружейный магазин «Паллада» поступило в ДВД Актюбинской области 5 июня в 14:45 по местному времени. Через 60 минут стало известно об еще 2-х нападениях на воинскую часть и еще один оружейный магазин.

По предварительным данным, в ходе нападения на магазин «Паллада» был убит продавец, еще один человек получил ранения.

«При отражении нападения на ВЧ погиб один офицер и один военнослужащий-контрактник, 9 военнослужащих ранены», — сообщил Садубаев.

По мнению местных властей, нападавшие были «приверженцами нетрадиционных религиозных течений». Трое из них были убиты, один ранен. Один из преступников задержан.

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