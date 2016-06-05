Гавана, 5 июня, 2016, 14:32 — ИА Регнум. В Гаване завершил работу седьмой саммит Ассоциации Карибских государств (АКГ). В ходе саммита был принят план действий по устойчивому развитию региона на 2016−2018 годы, куда вошли такие направления как туризм, торговля, транспорт, культура и снижение рисков природных катаклизмов. Кроме этого, участники саммита в очередной раз выступили за прекращение блокады Кубы со стороны США и за возврат Острову свободы территории в Гуантанамо, приняв специальную декларацию, комментирует La Radio del Sur.

Norman B. Leventhal Map Center Казахстан и Карибские острова

Как сообщает Prensa Latina, к Ассоциации карибских государств в качестве наблюдателей присоединяются Боливия, Уругвай, Боливарианский альянс (ALBA) и Казахстан. В качестве ассоциированного члена в состав АКГ принято государство Сан-Мартин.

Выступивший на открытии саммита Рауль Кастро выразил безоговорочную поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. По мнению кубинского лидера Организация американских государств превратилась в инструмент «империалистического господства». «Законное правительство президента Николаса Мадуро и боливарианская революция с твердостью противостоят дестабилизирующим нападкам и экономической и медийной войне со стороны тех, кто хочет смести политические, социальные и экономические завоевания миллионов», заявил Рауль Кастро, пишет El Nacional.

Министерство иностранных дел Кубы также выступило с заявлением, в котором отметило, что венесуэльское правительство в «жёстком дипломатическом бое против плана империализма и олигархии на внеочередной сессии Постоянного комитета Организации американских государств (ОАГ) в среду 1 июня» одержало победу. И отстояло принцип невмешательства во внутренние проблемы государств и их право на выбор политической, экономической и социальной системы, сообщает Кубинское агентство новостей (ACN).

Отметим, что главой АКГ впервые избрана женщина — Джун Сумер, дипломат из Сент-Люсии.