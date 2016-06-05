Сосновый Бор, Ленинградская область, 5 июня, 2016, 12:45 — ИА Регнум. Мастер-классы по разучиванию финно-угорских танцев и песен, уроки игры на музыкальных инструментах, обучение ремесленным искусствам — все это вошло в программу проекта «Традиционная культура народов Ленинградской области», который состоялся 5 июня в Сосновом бору. Раннее, 29 мая, организаторы уже посетили поселок им. Морозова во Всеволожском районе.

kmn-lo.ru Мастер-класс по народной культуре

Идея проекта принадлежит комитету по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти. Представители комитета уверены, что малая информированность жителей региона о культуре и истории малочисленных народов Ленобласти усложняет задачу сохранения уникальных традиций в наше время. Для решения проблемы создаются выездные программы с участием этномузыкологов, этнохореографов, фольклористов, этнографов, деятелей культуры и представителей национальных общественных организаций коренных малочисленных народов.

Основная часть мастер-классов была проведена специалистами Ленинградского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский фольклорный союз». Наряду с представителями общественных объединений занятия вели сотрудники Государственного Эрмитажа, Российского этнографического музея и Фольклорно-этнографического центра при петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. В формате круглого стола участники обсудили перспективы деятельности национально-культурных объединений по сохранению этнокультурной самобытности народов региона.

Таким образом, проект стал площадкой для обмена опытом, считают организаторы. «Как правило, руководители национальных культурных объединений не получают специального образования, а научные деятели занимаются исследованием народной культуры без применения знаний в реальности, — рассказывает Елена Киселева, руководитель ленинградского отделения Российского фольклорного союза. — Проект собрал в одном месте теоретиков и практиков и стал полезен обеим сторонам».

Исконно на территории Ленобласти проживают финно-угорские народы: вепсы, водь, ижора, ингерманландские финны и карелы. Поддержка и сохранение культуры коренных малочисленных народов является важным направлением деятельности регионального правительства. Уполномоченный комитет реализует подпрограмму «Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области».