Сингапур, 5 июня, 2016, 08:29 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны Российской Федерации Анатолий Антонов, выступая на Международной конференции по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) «Шангри-ла диалог», заявил, что нынешняя система региональной безопасности, базирующаяся на сети закрытых военных альянсов, не отвечает интересам всех государств АТР. Слова Антонова передают сегодня, 5 июня, РИА Новости.

Рембрандт. Заговор Клавдия Цивилиса. 1661

Антонов заявил, что Россия считает закрытые военные блоки элементом прошлого. Москва предлагает взаимоуважительное партнерство, признать право народов самим определять свою судьбу, а также исключить любые попытки обеспечить собственную безопасность за счет безопасности других.

Замминистра обороны РФ подчеркнул, что существующая в АТР система безопасности, основанная на сети закрытых военных альянсов совершенно не способствует становлению атмосферы доверия и взаимопонимания, а также не отвечает интересам и озабоченностям всех государств АТР.

Россия нацелена на всестороннее наращивание военных связей со странами АТР в интересах укрепления мира и стабильности в этом стратегическом регионе мира, подчеркнул Антонов.