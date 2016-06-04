Париж, 5 июня, 2016, 02:02 — ИА Регнум. Во Франции 82 человека из охранной службы чемпионата Европы по футболу 2016 года попали в список граждан, которые могут быть потенциально опасными для безопасности страны. Об этом в субботу, 4 июня, сообщило французское издание Lepoint со ссылкой на доклад Главного управления внутренней безопасности.

West Midlands Police Охрана стадиона

Таким образом, среди 3,5 тысяч частных охранников, которые были нанята для обеспечения порядка на Евро-2016, французская контрразведка выявила 82 экстремиста. Определить их удалось благодаря проверки всех частных охранников по базе данных ДЖСЕ, куда заносят фамилии людей, которые могут быть связаны с террористическими организациями.

Чемпионат Европы по футболу стартует уже 10 июня и продлится до 10 июля. Обеспечивать безопасность на мероприятии будут 87 тыс. человек: 30 тыс. жандармов, 42 тыс. представителей полиции, еще военнослужащие и охранники от частных фирм. Такие данные предоставило МВД Франции.

Напомним, что во Франции 13 ноября 2015 года произошел ряд терактов, ответственность за которые на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ). Первый взрыв случился как раз на стадионе Stade de France в пригороде Парижа, где состоятся матч открытия и финал Евро-2016. После терактов 13 ноября во Франции действует режим чрезвычайного положения.

1 июня Госдеп США оповестил граждан, что летом 2016 года туристы, путешествующие по Европе, могут стать целями террористических группировок. В сообщении ведомства указывалось что атаки могут произойти, например, на Евро-2016 во Франции или во время Всемирного дня молодежи в польском Кракове, который будет проходить с 26 по 31 июля.