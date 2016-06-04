Варшава, 4 июня, 2016, 21:35 — ИА Регнум. После долгого периода дискуссий (еще в 1991 году польский Сейм принял резолюцию, позволяющую стране иметь армию численностью до 100 тыс. человек) военно-политическое руководство Польши приступило к реализации планов по увеличению численности национальных Вооруженных сил. Об этом подробно пишет аналитический центр OSTKRAFT.

Флаг Польши

В настоящее время ВС Польши насчитывают 80 тыс. солдат и офицеров, что давно признается недостаточным для страны с населением более 38 млн. человек. Поэтому принято решение о создании новых территориальных подразделений в рамках ВС, что позволит развернуть армию до 135, а в перспективе 2020 года и до 150 тыс. человек. Это сделает ее одной из крупнейших среди стран-членов НАТО в Европе. Как сказал 2 июня 2016 года на официальной пресс-конференции министр обороны Польши Антони Мацеревич: «Я думаю, что в конечном итоге польская армия должна иметь в распоряжении силы 150 тысяч солдат. Это тот минимум, который нужен для того, чтобы армия могла дать отпор угрозам».

Получится ли из Польши новый таран? Или только «пушечное мясо»?