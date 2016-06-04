Париж, 4 июня, 2016, 14:33 — ИА Регнум. Во Франции прямо на трассе ограбили принцессу Бельгии. Об этом сегодня, 4 июня, сообщает телеканал RT.

Stefano Chiolo Принцесса Астрид

Сообщается, что бельгийская принцесса Астрид следовала на машине по одной из автодорог Франции и остановилась у терминала для оплаты проезда по платной дороге.

Злоумышленники разбили стекло машины, где находилась сестра короля Бельгии Филиппа и забрали из автомобиля её сумочку с документами, а также €2 тыс.

Полиция пока не нашла грабителей.