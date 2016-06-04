Ялта, Крым, 4 июня, 2016, 12:38 — ИА Регнум. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что воссоединение Крыма с Россией дало новый импульс развитию государственной политики РФ в отношении соотечественников. Об этом Матвиенко заявила сегодня, 4 июня, на Ливадийском международном форуме «Русский мир».

kremlin.ru Владимир Путин выступает на Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом

Матвиенко напомнила, что после воссоединения Крыма с Россией был существенно упрощен порядок получения российского гражданства иностранцам — носителям русского языка, а также носителям русского языка, выпускникам российских образовательных учреждений, предпринимателям и инвестора, выдающимся деятелям науки, культуры и спорта.

Кроме того, была принята концепция государственной поддержки и продвижения русского языка за рубежом и концепция «Русская школа за рубежом».

Заметно выросло число организаций, которые занимаются развитием отношений с зарубежьем. Их деятельность также стала более заметной и целенаправленной. В частности, Матвиенко упомянула представительства Россотрудничества, центры фонда «Русский мир», Фонда поддержки и защиты прав соотечественников.

«Крымская весна дала новый импульс серьёзной корректировке политики России в отношении соотечественников, укреплению отношений с зарубежным русским миром, который объединяет десятки миллионов человек в более чем 100 странах планеты», — считает спикер Совета Федерации.

Напомним, русский народ является одним из крупнейших разделенных народов в мире. После распада Советского Союза миллионы русских оказались гражданами государств, образованных из бывших советских республик. Права русских в этих странах заметно ущемляются.