Москва, 4 июня, 2016, 16:13 — ИА Регнум. Детскую мелодраму режиссёра Уэса Андерсона «Королевство полной луны» покажет в честь начала лета московский кинотеатр «Пионер». Уэс Андерсон, один из главных режиссеров поколения фейсбука и инстаграма, снял фильм о трогательном бунте двух подростков. 5 июня картина будет демонстрироваться для детей в рамках кинолектория «Детский Пионер».

Цитата из к/ф «Королевство полной луны». Реж. Уэс Андерсон. 2012. США Невинность в результате юности

Сюжет «Королевства полной луны» строится вокруг юных Сэм Шакаски и Сьюзи Бишоп. Новая Англия, 1960-е годы. В скаутском лагере переполох: пропал Сэм, трудный подросток-сирота, грезящий об эпохе покорения Дикого Запада. Одновременно с ним пропадает Сьюзи, замкнутая 12-летняя девочка. Выясняется, что подростки долгое время обменивались письмами, а теперь решили бежать из враждебного мира взрослых и устанавливаемых ими правил.

Мнением о фильме поделился кинообозреватель ИА REGNUM Дмитрий Тёткин:

«Перед нами нечастный по нынешним временам случай неглупой комедии для семейного просмотра.

Что даёт нам хорошее кино? Возможность заново очутится на границе грёз, фантазий, мечтаний… И вернуться в нормальный мир, словно бы стерев с сердца мозоль обыденности. Особенно, если это кино про детство ‑ и это тот случай… В центре истории летний лагерь скаутов, где разворачивается трагикомическая мелодрама первой любви двух совсем юных созданий… Разумеется, как и всякой великой любви, ей что-то обязательно мешает… И герои вынуждены бороться за своё счастье. Можно вспомнить и про советские пионерлагеря и про американско-европейских «скаутов», но, разумеется, режиссёр рассказывает историю в условном мире взрослых и ещё почти детей…

При этом это кино, которое интересно и «широкой аудитории», скорее всего, понравится и самой изысканной «синефильской» публике, ибо ирония здесь порой столь тонка, что для широкой аудитории вовсе и незаметна, и только избранные могут улыбнуться аллюзии, скрытой цитате, откровенной издёвке над штампами кино…

Цитата из к/ф «Королевство полной луны». Реж. Уэс Андерсон. 2012. США Скауты

Картина сделана с предельной тщательностью, это отнюдь не ленивая режиссура, а наоборот — так в одном кадре, где герои просто проходят по первому плану — на заднем скауты занимаются акробатикой, взлетает и втыкается в землю ракета, проезжает кто-то на тренировочном для переправы через реку тросе… Пред нами несколько игрушечный, но тщательно выстроенный мир, блистательные стилизации, камера то подчёркнуто статична, то подвижна. Строго говоря, перед нами «постмодернизм», но с человеческим лицом, которому можно сочувствовать… Ирония, например, скрывается в замечательной музыке, которая подмигивая, подсказывает нам, что перед нами скорее игра, чем «правда»… Это же, например, подчёркивается книжкой, которую читает героиня, и до какой-то степени в которой себя и воображает. Фильм полон весёлых и безобидных шуток. Зачастую правда чуть глубже за ними скрывается сатира на наше общество с его социальными институтами.

В конце концов, перед нами светлая история целомудренной первой любви (лишённая «чернухи» или «отчаяния», которые часто свойственны отечественным «реалистичным» лентам). А любовь тоже в каком-то смысле, только память о ней, о школьном лагере и палатках в лагуне… Но даже взрослые зрители могут, сбежать от общества в кинотеатр, чтобы снова себя ощутить себя влюблёнными подростками… И понять — что индейцы и полицейские (с грошовыми перьями и нашивками), и все остальные — тоже когда-то были влюблёнными детьми… И мечтали просто стать счастливыми в королевстве полной луны».

Шествие картины по миру началось с показа на Каннском кинофестивале в 2012 году, уже там фильм положительно оценили критики кино. Американская премьера «Королевства» состоялась 29 июня 2012, в первую неделю проката картина собрала 1,3 миллиона долларов. Фильм получил крайне положительные отзывы на рейтинговых сайтах. На Rotten Tomatoes число рецензий со знаком плюс близится к 95%.

Цитата из к/ф «Королевство полной луны». Реж. Уэс Андерсон. 2012. США Взрослые

Главные роли в картине сыграли молодые актёры Джаред Гилман и Кара Хэйуорд. В фильме также задействованы кинознаменитости Брюс Уиллис, он сыграл капитана Шарпа, и Билл Мюррей, в роли Уолта Бишопа.