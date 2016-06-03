Берлин, 4 июня, 2016, 00:55 — ИА Регнум. По итогам состоявшейся 2−3 июня в Берлине встречи по молдавско-приднестровскому урегулированию в формате «5+2» (Молдавия, Приднестровье — стороны конфликта, Россия, Украина — страны-гаранты, ОБСЕ — посредник, Евросоюз и США — наблюдатели) был подписан совместный протокол. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в документе за подписью Молдавии, ПМР, ОБСЕ, РФ и Украины стороны берут на себя обязательства по активизации диалога и достижению договоренностей в сферах образования, автотранспорта, телекоммуникаций и правоохранительной деятельности.

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В частности, стороны обязались в течение ближайшего месяца прийти к договоренностям по вопросам апостилирования выдаваемых в Приднестровье документов об образовании, использования и учета автомобилей с номерными знаками, выдаваемыми в Приднестровье, а также по проблеме уголовных дел, заведенных в отношении должностных лиц сторон. Кроме того, планируется решить ряд вопросов в сфере телекоммуникаций и экологии. Отдельным пунктом в подписанном протоколе значится обязательство сторон проработать механизм гарантий исполнения достигаемых договоренностей.

«Возобновление переговоров в формате «5+2» свидетельствует о свежем импульсе в переговорном процессе и обеспечивает новую динамику для достижения реального прогресса», — сказал председательствовавший на берлинской встрече спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Корд Майер-Клодт.

«После двух дней предметных дискуссий, я рад сообщить, что мы продвинулись в решении ряда существенных вопросов на благо обеих сторон, в том числе в сферах телекоммуникаций, транспорта и образования, — добавил германский дипломат. — Благодаря коллективным усилиям сторон и международных партнеров, у нас есть реальный шанс, что эти ключевые проблемы будут решены в течение месяца».

«Я призываю стороны продолжать в том же духе в течение ближайших недель и в полной мере использовать ценный вклад наших международных партнеров, чтобы достичь целей, обозначенных в протоколе», — сказал в свою очередь глава Миссии ОБСЕ в Молдавии Майкл Скэнлан.

Вице-премьер Молдавии по «реинтеграции» Георгий Бэлан и глава МИД ПМР Виталий Игнатьев сошлись в том, что подписанный документ является «дорожной картой» дальнейших шагов. «В определенном смысле данный протокол является конкретной дорожной картой, которая позволит нам шаг за шагом предметно приближаться к решению конкретных вопросов и выходить на более позитивные уровни, создавать атмосферу доверия и поэтапно улучшать социально-экономическое положение приднестровцев», — заявил Игнатьев.

Подвести предварительные итоги выполнения протокола планируется уже на ежегодной Баварской встрече по укреплению доверия между Молдавией и ПМР, которая намечена на середину июля.